Napoli arriva Kepa: accordo con il Chelsea, c’è la mano di Ramadani

La situazione portieri in casa Napoli è arrivata ad una svolta, la società ha trovato l’accordo col Chelsea per Kepa Arrizabalaga. L’estremo difensore prossimo a compiere 28 anni ha accettato di vestire la maglia azzurra e questo ha fatto sbloccare l’affare. Dunque De Laurentiis asseconda le richieste di Luciano Spalletti che voleva un altro grande portiere da affiancare a Meret, quindi non un secondo che potesse intervenire solo in caso di necessità come poteva essere Sirigu. In questi giorni la trattativa tra Napoli e Chelsea ha subito una accelerata ed ora si è veramente molto vicini alla chiusura.

Kepa al Napoli: accordo per il prestito col Chelsea

Giuntoli ha sempre lavorato per prendere un giocatore in prestito o al massimo a parametro zero. Kepa, che viene ricordato al Chelsea anche per la lite con Sarri, è entrato fin da subito nei radar della società azzurra. Il Chelsea voleva liberarsene per fargli trovare continuità di rendimento ed evitare di perdere un patrimonio, dato che nel 2018 fu pagato 80 milioni dall’Athletic Bilbao. Ecco le ultime novità sull’accordo tra Napoli e Chelsea per Kepa, riferite da Il Mattino: “Dietro l’operazione, il solito Ramadani: al Napoli ingaggio di 2,7 milioni di euro, mentre altri 5 milioni (forse anche di più) verranno pagati dai Blues. Un affarone. Formula semplice: prestito per un anno. Al Chelsea conviene: non rinforza diretta avversarie in Premier e neppure potenziali rivali nella corsa alla Champions. Kepa ha vinto la volata su Neto, che pure il Barcellona era pronto a dare in confezione regalo“.