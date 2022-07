Sky – Kepa al Napoli: il Chelsea paga l’ingaggio, affare si può chiudere

Napoli e Chelsea portano avanti la trattativa per Kepa. Il club Inglese è disponibile a pagare gran parte del suo ingaggio. Una condizione fondamentale per vedere il giocatore in maglia azzurra, anche perché guadagna circa 8 milioni di euro, un ingaggio impossibile da affrontare per il club partenopeo.

Secondo le ultime novità di Sky il Chelsea ed il Napoli stanno perfezionando il trasferimento di Kepa in Italia, con la società Inglese disposta a pagare il 70% dell’ingaggio del portiere spagnolo. Inoltre si discute sui 3 milioni di euro che il Chelsea chiede per il prestito del calciatore. Bonus che scattano a seconda degli obiettivi raggiunti dalla formazione di Luciano Spalletti durante il campionato. Kepa ha voglia di tornare protagonista ed è pronto a vestire la maglia del Napoli, anche perché la scorsa stagione ha giocato solo 4 partite. Anche il Chelsea vuole cedere il giocatore con la speranza di non depauperare un proprio patrimonio, visto che solo qualche anno fa fu pagato 80 milioni di euro dal Bilbao. Con l’arrivo di Kepa in azzurro bisogna capire il destino di Alex Meret. L’estremo difensore italiano vuole certezze sul suo impiego e con Kepa potrebbe non avere la possibilità di giocare titolare. Il Napoli invece cerca due portieri di alto profilo per giocare al meglio sia la Champions League che il campionato di Serie A.