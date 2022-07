Sky – Napoli grande ottimismo per Kepa, i dettagli

Il Napoli vuole Kepa per la porta. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky la società azzurra sta cercando l’accordo col Chelsea. “Il Napoli lavora con il Chelsea per chiudere il prestito di Kepa Arrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine. Napoli e Chelsea hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dello stipendio dell’ex Athletic Club. Il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo” lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Secondo quanto fa sapere l’esperto di calciomercato di Sky, Kepa al Napoli è un affare possibile. C’è grande ottimismo ma il club di Aurelio De Laurentiis ed il Chelsea devono trovare l’accordo, con il club inglese che vorrebbe due bonus da 1,5 milioni di euro. Al momento Kepa resta il grande favorito per vestire la maglia azzurra. Cristiano Giuntoli sta lavorando su più tavoli, ma il portiere spagnolo piace moltissimo anche a Luciano Spalletti. Con l’arrivo di Kepa, però, è molto probabile l’addio a Meret che vuole avere continuità. Ovviamente dovrà arrivare un’offerta, dato che il portiere italiano ha ancora un anno di contratto con il Napoli. Su Meret c’è sempre l’interesse del Torino di Cairo.