De Maggio: “Vi svelo il cronoprogramma di calciomercato di Giuntoli”

Il calciomercato del Napoli è molto attivo, si tratta su più fronti: caldissima la pista Raspadori, ma anche Petagna al Monza. Novità sulle ultime trattative del Napoli vengono date da Valter De Maggio che a Radio Goal in diretta da Castel di Sangro dice: “Vi possiamo dare il cronoprogramma di Cristiano Giuntoli“. Il club azzurro deve mettere a posto diversi tasselli, sia in entrata che in uscita, una quantità di incastri tale, da richiedere la necessità di affrontarli uno per volta, così da far andare tutti i pezzi nel loro ordine.

Secondo De Maggio il cronoprogramma del calciomercato del Napoli è chiaro: “Al primo posto c’è la questione portiere. Meret secondo me può restare, ma ci sono sempre Kepa, Navas, Neto e Sirigu ancora da poter prendere“. Sicuramente il Napoli prenderà un secondo portiere ma bisogna capire se sarà un sostituto di Meret, come Kepa o Navas, o una alternativa di livello come Neto e Sirigu. Al secondo posto della lista c’è poi “l’affare Petagna, che oramai è vicinissimo a passare al Monza. Quando lui andrà via il Napoli prenderà Simeone“. Oggi Petagna non si è allenato e la sua cessione sembra veramente ad un passo.

Il Napoli però si concentra anche su Raspadori che una “accettato il trasferimento al Napoli ed ha comunicato al Sassuolo di non voler rinnovare. Giuntoli offre un contratto quinquennale con ingaggio a salire, si parla di 2,5 milioni di euro il primo anno, poi al secondo anno 3 milioni di euro. Ora bisogna capire come si evolverà la trattativa tra il Napoli e Sassuolo per il suo trasferimento in azzurro“.