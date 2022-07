As – Kepa al Napoli, è il preferito: Meret non è intoccabile

Calciomercato del Napoli con Kepa del Chelsea che è tra i portieri che piacciono molto a Cristiano Giuntoli ma anche a Luciano Spalletti. Mirko Calemme di As fa sapere che in questo momento l’estremo difensore spagnolo di 27 anni è in cima alla lista della società di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sta cercando un portiere di altissimo profilo e non ritiene Meret un intoccabile, anche perché il giocatore vuole garanzie sulla titolarità e qualora dovesse arrivare un portiere di alto livello, come volontà della società, può andare via.

Kepa al Napoli in questo momento è la prospettiva migliore anche per il giocatore che il Chelsea pagò 80 milioni di euro. Nella scorsa stagione, però, ha fatto registrare solo 4 presenze e non viene tenuto assolutamente in considerazione dal club inglese. Il Napoli è pronto a tesserare Kepa ma serve che il Chelsea partecipi in maniera importante al suo ingaggio che attualmente è di 8 milioni di euro. Secondo As c’è ottimismo in casa Napoli per la trattativa per Kepa, anche perché ci sono ottimi rapporti tra le dirigenze, dopo che è stato chiuso da poco l’affare Koulibaly. Inoltre anche Kepa spinge per giocare con continuità e chiede al Chelsea la cessione. Il club non vuole depauperare il suo patrimonio e cerca una sistemazione.

Nei radar del Napoli c’è ancora Navas. Il portiere 35enne è stato regolarmente convocato per la rosa che si giocherà la Coppa di Francia ma è sicuro di non giocare titolare. Anche in questo caso se il PSG lo cederà al Napoli dovrà contribuire a pagare gran parte dell’ingaggio del portiere costaricano.