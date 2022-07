Pistocchi: “Multiproprietà Napoli-Bari. In Italia i problemi si posticipano”

Maurizio Pistocchi commenta la proroga per la multiproprietà dei club di serie A approvata dal consiglio federale della FIGC.

Il Consiglio federale ha approvato la modifica per la scadenza del divieto di multiproprietà al 2028-2029 . Esultano i due presidenti Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis, proprietari di Napoli e Bari.

“La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche”. Queste le parole dei due De Laurentiis, a margine della riunione del Consiglio federale che ha modificato la norma transitoria dell’articolo 16-bis della Noif, prorogando la scadenza per il divieto delle multiproprietà (anche per società non partecipanti allo stesso campionato) all’inizio del 2028-2029.

Sulla questione multiproprietà e intervenuto Maurizio Pistocchi. Il giornalista sui propri canali social ha lanciato una bordata al patron del Napoli: “Come sempre accade in questo Paese, i problemi non si risolvono, ma si posticipano”.

I più penalizzati da questa norma restano i tifosi del Bari che sognavano il grande ritorno nella serie maggiore. Il patron Luigi De Laurentiis ha già fatto sapere che che l’obiettivo del club pugliese per questo primo anno in Serie B è la salvezza