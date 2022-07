Balotelli e Osimhen insieme a fine partita: Ecco cosa si sono detti

Balotelli e Osimhen hanno chiacchierato dopo l’amichevole terminata 2-2, l’ex Inter ha anche segnato un gol.

OSIMHEN – BALOTELLI -NAPOLI. Un intenso dialogo tra Mario Balotelli e Victor Osimhen al termine dell’amichevole tra l’Adana Demispore il Napoli, terminata 2-2 in quel di Castel di Sangro.

I due attaccanti si sono scambiati la maglia e hanno scambiato anche due battute, svelate da SuperMario ai microfoni di SKy dopo la partita in cui Balotelli ha anche segnato un gol.

SUPERMARIO: “OSIMHEN MI PIACE!”

Durante la chiacchierata tra i due, nessun accenno alla partita , ma solo una discussione culinaria molto simpatica.

Balotelli infatti racconta su cosa verteva il faccia a faccia al fischio finale con il suo avversario: “Parlavamo se fosse meglio lo Jollof ghanese o quello nigeriano. Lui dice nigeriano, io ghanese. Lo Jollof è un piatto tipico africano”.

Segreti in cucina, non sul rettangolo verde, dunque. Poi però si torna anche in argomento calcistico.

Alla domanda su chi sia meglio tra Balotelli e Osimhen, il bresciano esprime tutto il suo entusiasmo per il bomber del Napoli: “E’ un treno, forte forte, mi piace”.