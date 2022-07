Petagna alla cena d’addio? Il sushi di Checco Morante per salutare i compagni

Andrea Petagna è vicino alla cessione al Monza. Il giocatore saluta i compagni, ha postato una storia sui social, con un menù a base di sushi. L’attaccante ha taggato anche Checco Morante del ristorante J Contemporary Japanese Restaurant.

Una storia che Petagna ha postato su Instagram e che avvalora quanto detto d Carlo Alvino durante la diretta di Radio Goal da Castel di Sangro. “Stasera c’è stata una cena di saluto da parte di un giocatore del Napoli a base di sushi“. In un primo momento il giornalista non h voluto svelare il nome, ma in molti hanno capito che si trattava di Petagna che è vicino alla cessione e che apprezza molto il cibo tipico della cucina giapponese. Con l’addio di Petagna oramai imminente si aprono le porte per l’arrivo di Giovanni Simeone in casa azzurra. Giuntoli ha già bloccato il giocatore che aspetta solo il trasferimento a Napoli, che avverrà quando sarà ceduto Petagna. Secondo gli operatori di mercato c’è anche l’accordo tra il Napoli ed il Verona per la cessione di Simeone. Durante la diretta di Radio Goal è stato sottolineato che per completare queste due operazioni non si andrà oltre il 6 agosto, anche perché io campionato è veramente alle porte.