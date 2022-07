“Petagna al Monza, trattativa sbloccata, i dettagli”

Andrea Petagna è pronto a diventare un giocatore del Monza, Adriano Galliani trova l’accordo col Napoli. Il giocatore ieri non ha preso parte all’amichevole Napoli-Adana a Castel di Sangro. Spalletti nel secondo tempo ha lanciato Ambrosino al posto di Osimhen, chiaro segnale che Petagna andava preservato da qualsiasi infortunio, stessa cosa è stata fatta anche con Ounas, altro giocatore in uscita.

Petagna al Monza: c’è l’accordo

Secondo quanto riferisce Luca Cerchione di 1 Station Radio, la trattativa tra Monza e Napoli per Andrea Petagna è stata sbloccata. Le cifre dell’affare sono le seguenti: “Parte fissa sui 12 milioni di euro, i bonus dovrebbero essere 2 milioni di euro, legati alla salvezza dei brianzoli. Prossima settimana dovrebbe essere quella giusta” dice il giornalista. Il Napoli con i soldi di Petagna andrà ad affondare il colpo per Giovanni Simeone, l’attaccante del Verona è stato già bloccato e c’è l’accordo economico, ma bisogna chiudere l’affare con il club scaligero. Giuntoli ha un accordo di massima per un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se il Verona spinge per inserire l’obbligo di riscatto. Comunque con la cessione di Petagna al Monza si pongono le basi per l’arrivo di Simeone in maglia azzurra. Ma il Napoli dal Verona può prendere anche Barak, individuato come erede di Zielinski che piace al West Ham.