Nuovo striscione contro De Laurentiis: “Cercasi presidente, anche senza passione…” – FOTO

Un nuovo striscione contro Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato esposto all’esterno dello stadio Maradona. “AAA cercasi presidente, anche senza passione…ma non affarista, arrogante e buffone!” questo il testo dello striscione apparso questa sera, affisso ai cancelli dello stadio di Fuorigrotta. Sicuramente non c’è pace per il presidente del Napoli che viene continuamente contestato.

Il patron azzurro si sta muovendo sul calciomercato, sostituendo tutti i calciatori persi, ma i tifosi non sono convinti delle cessioni di Ospina, Koulibaly, Mertens e Insigne e contestano anche la riduzione degli ingaggi del presidente, oltre che la comunicazione della società.

Gli striscioni contro De Laurentiis sono stati molti in questi ultimi mesi, questa sera ne è stato affisso un altro all’esterno del Maradona, ma questa volta senza firma. Il tutto avviene nel giorno in cui la Curva B ha deciso di abbonarsi per la prossima stagione del Napoli in Serie A. Una decisione importante perché assicura alla squadra di Spalletti la presenza del tifo più caldo, che può fare la differenza, soprattutto in alcune partite complicate. Sicuramente un ambiente non proprio tranquillo aleggia intorno al Napoli, il tutto a poche settimane dall’avvio della Serie A.