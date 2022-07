Ronaldo, l’annuncio che mette fine alle voci sul Napoli: ecco dove giocherà

Cristiano Ronaldo non giocherà nel Napoli, arriva l’annuncio che mette fine alle voci di mercato su CR7.

Cristiano Roanldo spegne le voci sulla telenovela dell’estate. Il campione portoghese associato a molti club tra i quali il Napoli è stato al centro del calciomercato. Dalla Spagna davano quasi per certo il suo approdo al Napoli di Spalletti, grazie all’amicizia tra il patron De Laurentiis e il potente manager Mendes.

Ci ha pensato lo stesso calciatore a mettere la parola fine annunciando il suo ritorno in campo con la maglia del Manchester United.

Il clubclub inglese ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole di domani a Oslo (inizio alle 13.45) contro l’Atletico Madrid. Nella distinta Ronaldo non figura tra i giocatori a disposizione di Erik Ten Hag.

Lo stesso Cristiano ha fatto sapere che sarà in campo contro il Rayo Vallecano. “Il re gioca domenica”, ha commentato CR7 sui propri canali social, l’ex Real Madrid vestirà dunque la maglia dello United, chiudendo, speriamo definitivamente le voci di mercato e sul Napoli.