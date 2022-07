Dalla Spagna: Il Napoli vuole Cristiano Ronaldo. De Laurentiis ha parlato con il calciatore

Il Napoli starebbe lavorando per portare al Maradona, Cristiano Ronaldo, lo rivela il quotidiano spagnolo AS.

NAPOLI-CRISTIANO RONALDO. Cr7 ha deciso da diverse settimane di lasciare il Manchester United – nonostante un contratto in essere fino a giugno 2023 – deluso dall’esito dell’ultima stagione e dalla mancata qualificazione dei Red Devils alla prossima Champions League.

Cristiano Ronaldo è in attesa di possibili evoluzioni dal mercato. Un mercato che per il campione di Madeira rimane però assolutamente bloccato, dopo lo stop alla trattativa col Chelsea dettato dal veto posto da Thomas Tuchel, le ripetute smentite dei dirigenti del Bayern Monaco sul suo arrivo al posto di Lewandowski e le ipotesi mai decollate o non confermate su Roma, Napoli, Sporting Lisbona e Atletico Madrid.

Proprio dal Napoli per Cristiano ronaldo, secondo il quotidiano Spagnolo AS, potrebbe arrivare una grande sorpresa:

“Il Napoli ha comunicato a Cristiano Ronaldo l’intenzione di ingaggiarlo e renderlo un’icona del popolo azzurro, come lo è stato Diego Armando Maradona. Aurelio Di Laurentiis vanta una grande amicizia con Jorge Mendes, potente agente di CR7, ed è disposto a scommettere molto sull’attaccante del Manchester United”.



Per ora la proposta economicamente più importante, spiega ancora AS, è stata quella che è arrivata a Cristiano da un club dell’Arabia Saudita. L’offerta ha raggiunto i 300 milioni per una firma di due anni. 30 milioni andrebbero al Manchester United a titolo di trasferimento, 250 milioni sarebbero lo stipendio totale del portoghesi, mentre 20 milioni sarebbero ripartiti tra agenti e intermediari dell’operazione.

RONALDO SI ALLENA DA SOLO

In accordo col club, CR7 ha saltato tutta la prima fase della prepazione estiva (compresa la tournée in Asia), preferendo restare in Portogallo per allenarsi individualmente. Al netto delle smentite di rito del tecnico olandese e dei vertici dello United, la separazione viene vista come la soluzione più conveniente da ambo le parti, a patto che si presenti un interlocutore in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Di questo Cristiano Ronaldo, accompagnato stamattina dal suo agente Jorge Mendes, discuterà nelle prossime ore con la dirigenza dei Red Devils nel centro sportivo di Carrington.