RAI – Zielinski sblocca Raspadori al Napoli, vertice tra De Laurentiis e Carnevale

Calciomercato Napoli la pista che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo è sempre viva. Aurelio De Laurentiis si sta interessando in prima persona al giocatore e sta trattando con il Sassuolo con Cristiano Giuntoli. La volontà degli azzurri è forte. Ciro Venerato della Rai durante il Tg Sport il Napoli ha confermato la notizia già anticipata da altri esperti di calciomercato: “La società azzurra ha trovato un accordo con il giocatore per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro, più 500 mila euro di bonus. Lo stipendio sarebbe triplicato, dato che ora guadagna 800 mila euro“.

Ciro Venerato conferma anche l’offerta del Napoli al Sassuolo: “De Laurentiis offre 25 milioni di euro“. In questo momento la volontà del giocatore è fondamentale, perché ha fatto capire alla società di voler andare a giocare la Champions e guadagnare di più. Proprio questi parametri spingono Raspadori ad accettare Napoli. Nella prossima settimana è in programma anche un incontro tra De Laurentiis e Carnevale per sbloccare l’affare.

Le parti non sono molto lontane: il Napoli per Raspadori offre 25 milioni di euro, il Sassuolo chiede 30 milioni di euro. Insomma a metà strada si ci può venire incontro. Un aiuto può darlo anche la cessione di Zielinski al West Ham. Il club inglese è pronto a convincere il giocatore con un’offerta da 5 milioni di euro di ingaggio all’anno, mentre il Napoli incasserebbe 40 milioni di euro. Di questi una parte potrebbero essere spesi per Raspadori, il resto per il sostituto di Zielinski che può essere Barak del Verona o Lo Celso del Tottenham. Secondo Venerato i tempi per chiudere la trattativa sono strettissimi, anche perché il 13 agosto parte il campionato e quindi il Sassuolo deve trovare il sostituto di Raspadori, dopo aver ceduto anche Scamacca.