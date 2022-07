Raspadori si muove De Laurentiis: vuole l’attaccante del Sassuolo

Le novità di oggi di calciomercato del Napoli con Aurelio De Laurentiis che tratta in prima persona Giacomo Raspadori del Sassuolo. L’attaccante è diventato uno dei principali obiettivi di mercato della società azzurra, che ha ancora il dovere di sostituire Dries Mertens. All’attaccante belga non è stato rinnovato il contratto, quindi bisogna trovare un sostituto ed al club partenopeo piace moltissimo Raspadori.

Calciomercato: Napoli su Raspadori del Sassuolo, la mossa di De Laurentiis

Negli ultimi giorni c’è stato un intensificarsi delle attività del club azzurro per l’attaccante di 22 anni. C’è già un accordo con il giocatore, ma il Napoli ha fatto anche una telefonata a Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo per comunicare la prima offerta degli azzurri. Insomma De Laurentiis si muove in prima persona col Sassuolo per Raspadori, una dettaglio importante, come sottolinea anche Gazzettta: “Raspadori può giocare alle spalle di Osimhen o eventualmente anche sostituirlo in caso di indisponibilità del nigeriano, perché Giacomo nasce centravanti e ha

conservato una grande cattiveria in area, oltre alla nota facilità di tiro sia di destro sia di sinistro. Se si muove in prima persona De Laurentiis, significa che il Napoli vuole il giocatore. Il Sassuolo è una bottega cara e questo è un concetto sicuramente chiaro a De Laurentiis: il club dovrà fare un grosso investimento se vorrà rinforzare il proprio reparto offensivo. D’altronde la possibile cessione di Zielinski al West Ham consentirebbe a De Laurentiis un investimento importante. Il tempo non è alleato del Napoli perché il Sassuolo dovrebbe trovare un sostituto all’altezza in un periodo breve visto che il campionato inizia tra due settimane. Ma nei prossimi giorni il futuro di Raspadori sarà sicuramente uno degli argomenti più caldi del mercato“.