Raspadori, i tifosi del Napoli scatenati sui social: “vieni da noi”

Il Napoli in pressing su Raspadori, i tifosi azzurri scatenati sui social invitano il calciatore a vestire l’azzurro.

Il Napoli vuole Raspadori del Sassuolo. Il club neroverde spinge per tenere il giocatore ma De Laurentiis fa sul serio e vuole regalarlo a Spalletti.

Del futuro dell’attaccante neroverde, e non solo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: “Raspadori è ambizioso, ma abbiamo già fatto una cessione importante (Scamacca, ndr) dopo quella di Boga a gennaio, per cui non abbiamo una grande necessità di vendere. Diventa complicato quando un giocatore ha il desiderio di cambiare squadra, ma è ancora presto. Raspadori ha una richiesta del Napoli, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”.

Napoli-Raspadori, le ultime sulla trattativa

Ma come stanno oggi le cose intorno al futuro di Raspadori? Come confermato dallo stesso Carnevali, l’attaccante classe 2000 è nel mirino del Napoli, che spinge per vestire il ragazzo di azzurro forte anche della volontà dello stesso Raspadarori che ha già trovato un accordo con la società del presidente De Laurentiis. Il Sassuolo, però, al momento fa resistenza e non vorrebbe venderlo: per convincerlo a rimanere, i neroverdi gli proporranno un rinnovo contrattuale con ingaggio più alto e una “promessa” verbale di lasciarlo partire il prossimo anno davanti a una giusta offerta.

I tifosi azzurri a Raspadori: “Vieni da noi”

Non solo Giuntoli e De Laurentiis, anche i tifosi azzurri stanno facendo la loro parte, bombardando di commenti i post che pubblica sul suo profilo Instagram.

“Vieni a Napoli Jack”.

“Ti aspettiamo a Napoli a braccia aperte”.

“Raspa ti sta bene l’azzurro”.

“Giacomo vieni a Napoli Abbiamo bisogno di un colpo come te”. Questi sono alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.