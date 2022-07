De Maggio: “Raspadori vuole Napoli, non rinnova. Ho notizie esclusive: due incontri col Sassuolo”

Giacomo Raspadori è una trattativa di calciomercato caldissima per il Napoli che ha avuto incontri diretti gli agenti del giocatore. Secondo quanto fa sapere Valter De Maggio durante la diretta di Radio Goal del pomeriggio ci sono stati diversi “incontri tra la dirigenza del Napoli e l’entourage del giocatore. Ci sarebbe già una bozza d’accordo per un contratto di 5 anni, con ingaggio a salire. Quindi tecnicamente c’è già l’accordo con il giocatore, sta quindi al Sassuolo trovare il punto d’incontro con la società di Aurelio De Laurentiis“.

Raspadori al Napoli: vuole la Champions League

De Maggio è entrato ancora di più ne dettagli della trattativa ed ha detto che Tullio Tinti, agente di Raspadori, ha fatto sapere al Sassuolo che il “giocatore non rinnova ora e non ha intenzione di rinnovare. Anche perché è affascinato dal Napoli e gli piacerebbe molto giocare in Champions League“. Dunque secondo quanto fanno sapere da Radio Goal, la trattativa per Raspadori tra Napoli e Sassuolo entra nel vivo. Ieri si è parlato anche di un’offerta già presentata dal Napoli al club neroverde da 25 milioni di euro, quindi non lontano dalla richieste del Sassuolo che chiede 30 milioni di euro.

È chiaro che la volontà di Raspadori fa la differenza in questo caso ed il giocatore è molto intrigato dal vestire la maglia del Napoli. Il Sasssuolo ha saputo dell’interesse di Giuntoli e De Laurentiis ed ha provato a rilanciare con un rinnovo di contratto a cifre più alte, ma il giocatore vuole cambiare aria già in questa stagione e non attendere oltre. La possibilità di giocare in Champions può essere determinante. Inoltre Raspadori al Napoli vedrebbe il suo contratto attuale da 700 mila euro, quadruplicare, altro stimolo non da poco.