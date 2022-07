SKY – Il West Ham accontenta De Laurentiis, vuole Zielinski, ecco quanto incassa il Napoli

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli con il West Ham che vuole Piotr Zielinski. Il club inglese ha già comprato Gianluca Scamacca dal Sassuolo, ma è pronto ancora investire in maniera pensate sul mercato. Gli Hammers si sono qualificati al settimo posto in Premier League nella stagione 2021/22 ma hanno un potenziale economico da far invidia anche alle prime delle classe in Serie A, questo fa capire l’enorme differenza che c’è tra il campionato italiano e quello inglese.

Secondo quanto riferisce Sky il West Ham è pronto a comprare Zielinski dal Napoli. Fino ad ora il club inglese ha offerto circa 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore polacco. Aurelio De Laurentiis chiede 40 milioni di euro, secondo la redazione di Sky Sport gli Hammers sono disposti ad assecondare le richieste economiche del presidente del Napoli. In questo modo in casa azzurra si andrebbe ad eliminare un altro ingaggio superiore ai 3,5 milioni di euro, riducendo ulteriormente il monte ingaggi. Ovviamente andrebbe preso un sostituto, ma questo è un discorso che si farà solo quando Zielinski sarà ufficialmente ceduto. A quel punto il Napoli avrebbe 40 milioni di euro da spendere per comprare un altro centrocampista da mettere a disposizione di Luciano Spalletti.