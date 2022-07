De Laurentiis contestato a Napoli, striscione: “Tre pacchetti dieci euro”, uno è Kim… – FOTO

Aurelio De Laurentiis ancora contestato a Napoli con uno striscione sul calciomercato della società. Non c’è pace per il patron azzurro che solo qualche giorno fa è stato insultato pesantemente all’uscita da un noto studio medico. In quell’occasione De Laurentiis ha anche chiarito la posizione su Mertens, ma nonostante tutto si evidenzia una scollatura importante con molti tifosi, tra cui i gruppi organizzati. Il patron del Napoli già nel recente passato era stato attaccato con degli striscioni presenti in città, striscioni che ritornano alla vigilia della partenza per la seconda parte del ritiro della squadra che si terrà a Castel di Sangro.

Striscione contro De Laurentiis: contestato il presidente del Napoli

L’addio di Ospina, Mertens, Koulibaly e Insigne non ha convinto tanti tifosi del Napoli. Nonostante la società abbia già preso Kvaratskhelia, Mathias Olivera e Ostigard e sia vicinissima a chiudere Kim col Fenerbahce e Simeone col Verona. De Laurentiis viene contestato con uno striscione proprio per il calciomercato del Napoli, con i ‘Vecchio Lions’ che scrivono: “3 Pacchetti 10 euro, pezzente non parli più paga i debiti e sparisci”. Non è un caso che il primo pacchetto a rappresentato sia quello di Kim, noto marchio di sigarette ma anche il nome di Kim Min-jae, difensore che gli azzurri stanno per acquistare per sostituire Koulibaly. L’altro riferimento è dovuto ai debiti che il Napoli ha con il Comune del capoluogo campano. L’Ente guidato da Manfredi vanta crediti nei confronti della SSCN che non sono stati ancora saldati dalla società, che a sua volta è convinta di avere diritto ad uno sconto sostanzioso per la questione Covid.

Intanto oggi De Laurentiis tornerà a parlare, lo farà alle 13.00 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società partenopea. L’intervista la potrete seguire sui napolipiu, che vi aggiornerà costantemente in tempo reale.