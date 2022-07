Insulti contro De Laurentiis, video della vergogna: oscenità che nessuno merita

Insulti contro Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il video fa il giro dei social, con migliaia di visualizzazioni e commenti. Decidiamo di non mostrarvi il video, perché quegli insulti, quel modo sguaiato di offendere una persona ed in generale quelle volgarità non fanno parte del nostro lessico. Anzi siamo convinti che nessuno debba essere esposto a quegli insulti, tantomeno il presidente del Napoli che ha portato gli azzurri stabilmente in Europa.

Aurelio De Laurentiis può essere contestato, ci mancherebbe altro. I tifosi possono contestare una società, si veda cosa sta accadendo a Milano, nonostante il buon calciomercato dell’Inter. Ma una cosa è la contestazione, la richiesta di un calciatore o di voler vincere. Un’altra cosa sono le offese che piovono addosso a De Laurentiis in quel video, in cui gli insulti la fanno da protagonista. Non si tratta di moralismo, ma di rispetto ed educazione che non devono mai mancare nei confronti di nessuno. Ed allora è giusto contestare, ma non in questo modo e soprattutto non in questi termini. Il presidente del Napoli non ha bisogno di difese d’ufficio, sa benissimo difendersi da solo, ma è giusto mettere in chiaro le cose, soprattutto in questo momento così delicato.