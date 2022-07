De Laurentiis: “Offerto a Mertens ingaggio da 2,4 milioni di euro”

Aurelio De Laurentiis parla di Dries Mertens e del mancato rinnovo col Napoli, il presidente azzurro parla con alcuni tifosi. Il patron della SSCN ha parlato con un gruppo di tifosi mentre usciva da uno studio medico. Purtroppo in quella situazione il presidente del Napoli è stato anche pesantemente insultato, con il video che sta facendo migliaia di visualizzazioni sui social.

De Laurentiis, però, è uscito anche a rispondere ad alcune domande di un tifoso. Una è stata rivolta sul rinnovo di Mertens: “Al giocatore abbiamo offerto fino a 2,4 milioni di euro a stagione. Lui li ha rifiutati Durata del contratto? Lui vuole restare un anno“. Insomma queste sono le cifre del contratto che il Napoli ha offerto a Mertens che non ha ancora firmato, né per il Napoli, né per un altro club. Una situazione davvero ingarbugliata, dato che non si capisce come mai il belga non decida di andare in un altro club. In ogni con queste parole De Laurentiis torna a parlare del suo Napoli, cosa che fino ad ora non aveva fatto nonostante fosse stato presente a Dimaro per tutta la durata del ritiro. Molto probabilmente il presidente parlerà a Castel di Sangro in occasione della presentazione della campagna abbonamenti e della presentazione delle nuove maglie.