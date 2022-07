Il Napoli è pronto a lanciare la campagna abbonamenti, si parte lunedì 25 luglio 2022 lo fa sapere la radio ufficiale. Durante Radio Goal domenica verranno “illustrati i dettagli dell’iniziativa. La notizia di arriva direttamente dal Napoli“. A questo punto c’è grande curiosità su quanto costeranno gli abbonamenti, soprattutto dopo le aspre critiche piovute sulla società dopo i prezzi dei biglietti della amichevoli di Castel di Sangro.

La speranza dei tifosi è che la campagna abbonamenti 2022/23 del Napoli sia orientata a dare un vantaggio economico per chi sceglie un settore popolare come le curve. È lì che risiede il tifo più appassionato, quindi è giusto, come fatto ad esempio la Roma, mettere dei prezzi accessibili per avere sempre almeno 30/40 mila spettatori allo stadio Maradona, un fattore che può fare la differenza in molte partite. La campagna abbonamenti del Napoli sarà un altro scoglio da superare per Aurelio De Laurentiis che in questo momento non è molto amato dalla tifoseria azzurra. Tifoseria spaccata tra chi sostiene apertamente il lavoro del presidente azzurro, che in 18 anni ha tenuto al squadra quasi sempre in Europa con conti sempre in ordine e vittorie di qualche titolo. Sull’altro fronte c’è è indispettito da alcuni comportamenti mediatici di De Laurentiis, oltre al fatto che viene contestato all’imprenditore cinematografico di non aver investito quanto doveva nella società per farle fare il salto di qualità. E proprio questo sentimento punta a chiedere a De Laurentiis di cedere la società partenopea.