Alvino: “Dopo Kim una triplice operazione. vi dico tutto”

Carlo Alvino ha riportato le ultime su Kim e ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli.

Carlo Alvino giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, ha riportato le ultime notizie sui movimenti del club capitanato da Aurelio De Laurentiis:



“Il Napoli è molto vicino all’acquisto del difensore sudcoreano Kim. Poi la società campana cercherà di chiudere una triplice operazione di calciomercato. In primo luogo la cessione di Andrea Petagna al Monza. Contestualmente arriverà un nuovo attaccante che potrebbe essere l’attuale centravanti del Verona, Simeone. Il Napoli infine acquisterà un portiere che possa rientrare nelle idee di mister Luciano Spalletti”-

Carlo Alvino ha poi lanciato un appello a tutti i tifosi del Napoli: “Perché, invece di perderei le energie per schierarci con o contro Aurelio De Laurentiis, non riserviamo tutte le nostre forze nel tifo per la nostra squadra del cuore? Mi piacevano da morire quegli striscioni con la scritta ‘solo la maglia’. Vorrei rivedere ancora certi messaggi…”.