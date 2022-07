Sky – Napoli su Trapp ci sono altri due portieri seguiti

Il Napoli sta trattando Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte, Giuntoli deve prendere un altro portiere da affiancare ad Alex Meret. La notizia viene data da Sky Germana e confermata anche da Francesco Modugno di Sky Italia in collegamento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il Napoli sta seguendo tanti portieri e secondo Carlo Alvino ci saranno sicuramente degli arrivi a Castel di Sangro oltre a Kim. Uno di questi può essere un portiere dato che Luciano Spalletti chiede di avere un estremo difensore alla stessa altezza di Meret, cosa confermata anche Cristiano Giuntoli in conferenza stampa.

Il Napoli sta seguendo grandi nomi per la porta come Kepa e Navas . Grandi nomi che rischiano di far traballare le sicurezze di Meret che fino ad ora non ha ha rinnovato il contratto proprio perché vuole sapere chi sarà il secondo portiere. È possibile che Meret rinnovi durante il ritiro a Castel di Sangro, ma prima di farlo vuole avere la sicurezza di giocare con maggiore continuità. Dall’altro lato c’è Luciano Spalletti che invece vuole un portiere che sia leader e che possa giocare bene con i piedi. Sicuramente il Napoli prenderà un altro portiere, l’idea è di prendere un giocatore di alto livello che possa dare ampie sicurezze, anche perché Meret tende ad infortunarsi troppo spesso.