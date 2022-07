Kevin Trapp nel mirino del Napoli: è stato votato miglior portiere dell’Europa League

Il Napoli pensa a Kevin Trapp portiere dell’Eintracht Francoforte e nel giro della nazionale tedesca

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere e l’ultima strada porta a Trapp. Il portiere dell’Eintracht interessa, i tedeschi vorrebbero allungare il suo contratto ma sanno che sul giocatore ci sono Benfica e proprio la squadra di Spalletti.

Secondo Sky Sport DE riporta il retroscena di calciomercato: “

“Il Napoliè fortemente interessato a Kevin Trapp, 32 anni, estremo difensore dell’Eintracht Francoforte e nell’organico della nazionale tedesca.

Non c’è però soltanto il Napoli su di lui, anche il Benfica lo segue con interesse. Il portiere tedesco ha un contratto in scadenza nel 2024 con l’Eintracht e gli piacerebbe rinnovarlo, ma per ora non ci sono segnali dalla società. Per questo potrebbe guardarsi intorno.

Nell’ultima stagione Trapp è stato votato miglior portiere dell’Europa League vinta con il club tedesco. Un estremo difensore di grande livello”.

NAPOLI, NON SOLO TRAPP, PER LA PORTA PIACE ANCHE NETO

Kevin Trapp è l’ultimo nome accostato al Napoli. Gli azzurri per sostituire Ospina pensano anche a Neto del Barcellona. L’estremo difensore brasiliano è finito fuori dal progetto tecnico di Xavi che non lo ha nemmeno convocato per la tournée americana. Neto, infatti, attualmente si trova alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, dove si sta allenando insieme agli altri esuberi Riqui Puig, Óscar Mingueza, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti.