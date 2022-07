Esposito: “Segnatevi questi due nomi, li può ingaggiare il Napoli. Mertens attaccato ai denaro”

Paolo Esposito giornalista e conduttore radiofonico parla del calciomercato del Napoli. Il giornalista durante una intervista ai colleghi di areanapoli dice: “Il Napoli potrebbe ingaggiare due calciatori di cui non si è mai parlato. E mi riferisco al portiere svizzero il 33 enne Yann Sommer, colui che parò i rigori all’Italia buttandola fuori dal prossimo mondiale. È un portiere molto forte e reattivo tra i pali e molto ma molto bravo coi piedi. Lo consiglio ad Aurelio De Laurentiis e Spalletti. Sarebbe il portiere ideale da affiancare al friulano Meret. Poi un altro giocatore che potrebbe tornare utile al Napoli, come attaccante di scorta è Federico Bonazzoli della Sampdoria. La scorsa stagione ha siglato 12 goal“.

Nell’immediato si fa il nome di Giovanni Simeone, che oggi non è stato nemmeno convocato per l’amichevole con l’Hoffenheim: “Il Napoli ha tanti impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, quindi Simeone si può ritagliare il suo spazio. Spero che non soffra le pressioni, visto che ne ha sofferto quando ha indossato la maglia della Fiorentina e del Cagliari. Mentre a Verona ha fatto molto bene segnando 17 reti“. Su Mertens ha concluso: “Non so perché non abbia firmato il rinnovo a 2.4 milioni, bisognerebbe chiederlo al fiammingo. Evidentemente, anche lui, è attaccato al danaro più di quanto si possa pensare. D’altronde, ormai è un calciatore anziano e il meglio di sé, già lo ha dato. Una società di calcio intelligente, deve guardare non solo al passato, a quello che il calciatore ha già fatto, ma anche al presente e al futuro“.