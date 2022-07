Giordano: “Cessione Napoli, mi confermano una notizia su De Laurentiis”

Marco Giordano giornalista di calciomercato.it parla della possibile cessione del Napoli da parte di De Laurentiis. In questi giorni si è parlato molto della possibilità che presidente venda il Napoli, anche perché c’è il problema multiproprietà. De Laurentiis ha avviato l’iter per l’ennesimo ricorso contro la norma che gli impone di decidere se vendere il Bari o il Napoli entro il 2024. Fino ad ora i De Laurentiis hanno perso due ricorsi, ma vogliono tentare anche la strada del Collegio di Garanzia del Coni.

Intanto sulla possibile cessione del Napoli interviene Marco Giordano che su twitter scrive: “Un advisor che si occupa della cessione dei club di Serie A mi ha confermato che De Laurentiis chiede un miliardo di euro per la cessione del club: diritti TV, marketing e merchandising sono le voci che rappresentano, dal punto di ADL, le voci per arrivare a questa cifra“. La cifra di 1 miliardo di euro è stata fatta anche di recente, poiché si dice che nel passato De Laurentiis abbia rinunciato a quella cifra per tenersi il Napoli. Ora, però, anche le regole gli impongono di fare una scelta tra Bari e Napoli. Se non riesce a sbloccare qualcosa con i ricorsi dovrà prendere una decisione, anche se c’è chi è convinto che ci sono ottime basi per la cessione del Napoli.