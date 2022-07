Napoli, il ritorno di De Laurentiis, a Castel di Sangro con una grande sorpresa

Aurelio De Laurentiis è pronto a parlare di nuovo ai tifosi, lo farà durante il ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. Il presidente del Napoli, oggetto di veementi critiche, non si è fatto vedere durante il ritiro di Dimaro. Il produttore cinematografico era presente in Trentino ma non ha mai interagito con i tifosi, nonostante la sua presenza in Val di Sole sia sempre stato molto attiva durante gli anni. Questa volta De Laurentiis ha scelto il basso profilo, c’è chi dice che lo abbia fatto anche perché stava trattando la cessione del Napoli e quindi non poteva uscire allo scoperto.

Intanto ora De Laurentiis è pronto a tornare, lo farà a Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro azzurro. In quella occasione la SSCN presenterà la nuova maglia per la stagione 2022/23, ma anche la campagna abbonamenti. Già domenica ci saranno novità importanti per quanto riguarda l’acquisto delle tessere per assistete a tutte le partite del Napoli al Maradona della stagione di Serie A 2022/23.

Secondo alcune indiscrezioni ricevute dai colleghi di areanapoli, pare che il presidente De Laurentiis nel ritiro in Abruzzo abbia in serbo anche una grandissima sorpresa per tutti i tifosi azzurri. C’è chi spera che possa essere il nome di un nuovo giocatore, magari quel guizzo decisivo per dare grandissimo entusiasmo alla piazza e lanciare così col botto la nuova campagna abbonamenti, che altrimenti potrebbe procedere a rilento.