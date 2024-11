Classifica senza errori arbitrali: “Operazione contro il Napoli”, bufera sulla Domenica Sportiva

Ingiustificata campagna mediatica contro gli azzurri dopo Napoli-Roma. Le reazioni dei giornalisti agli episodi di Lukaku.

Inspiegabile l’accanimento mediatico contro il Napoli dopo una giornata arbitrale senza grandi polemiche. Una strumentale campagna giornalistica fra l’altro anticipata a Campania Sport su Canale 21 dal giornalista Ciro Venerato. “Mi arrivano voci che da lunedì alcuni giornali del nord insisteranno su due episodi. Il primo riguarda un mancato giallo a Lukaku nel primo tempo per un’entrata a piede alto su Celick. Il secondo, sempre sul belga, per un intervento su Svilar che, secondo queste ricostruzioni, avrebbe meritato il cartellino rosso“.

Una mistificatoria campagna giornalistica partita alla grande a reti unificate e diramata attraverso i giornali e non solo del Nord. Ormai attaccare il Napoli e i napoletani è divenuto uno stile giornalistico di successo che apporta tanti link a questi personaggi che affollano gli studi privati e pubblici. Su questo anomalo giornalismo ci è andato giù pesante lo stoico Carlo Alvino in una città senza giornali e tivvù. “Parlare di “espulsione” per Lukaku è solo una subdola operazione di mistificazione della verità, portata avanti dal solito esercito di mercenari dell’informazione con l’obiettivo di tirare dentro il Napoli nell’elenco dei club “aiutati” dagli arbitri. Operazione spregevole e abietta!“

Resta comunque intollerabile che in Rai alla Domenica Sportiva, senza mai contraddittorio, il noto moviolista Bergonzi estrapoli da una partita di calcio solo due episodi riguardanti Lukaku e sentenzi poi di mancata espulsione. Qua parliamo di una gara diretta bene da Massa e nella quale mancano provvedimenti per falli più rilevanti (manata di Pellegrini a Kvaratskhelia al 29’, intervento di Celik su Buongiorno e di un Cristante ammonito soltanto al 91’).

Ma non è questo il punto. Per gli italiani e napoletani che pagano il canone sarebbe stato anche opportuno che alla moviola della D.S. fossero stati mostrati anche i falli non puniti di Conceição su Leão (al 6’ e 26’) in Milan – Juventus che seguendo la teoria di Bergonzi avrebbero dovuto comportare l’espulsione del giocatore juventino. Lasciando perdere il pregresso (come l’intervento di Gatti in Juventus – Torino) non mostrato, ci auguriamo dalla prossima giornata che tutti i falli siano analizzati e mostrati agli italiani alla moviola della D.S.

Classifica senza errori arbitrali 13 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 29 Napoli 29 Atalanta 28 Inter 28 Fiorentina 28 Fiorentina 26 -2 Inter 28 Lazio 26 -2 Lazio 28 Atalanta 25 -3 Juventus 25 Juventus 22 -3 Milan* 19 Udinese 21 +4 Bologna* 18 Bologna* 18 Udinese 17 Empoli 16 Empoli 16 Roma 16 +3 Torino 15 Torino 16 +1 Roma 13 Milan* 15 -4 Lecce 12 Cagliari 12 +1 Parma 12 Lecce 12 Verona 12 Parma 12 Cagliari 11 Como 10 Genoa 11 Genoa 10 -1 Como 10 Verona 10 -2 Monza 9 Monza 9 Venezia 8 Venezia 9 +1

