Zazzaroni: “Conte spaventa l’Inter, i ‘soldatini’ di Marotta all’attacco”

Il direttore del Corriere dello Sport analizza le reazioni alle parole del tecnico azzurro dopo Inter-Napoli, evidenziando il timore dei nerazzurri.

Il ritorno di Antonio Conte in Serie A sta già facendo tremare i vertici del calcio italiano. Secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli è diventato il principale bersaglio di una parte della stampa vicina all’Inter.

In un editoriale pubblicato questa mattina, Zazzaroni analizza la situazione: “Sono di nuovo loro, i soldatini di Beppe – qualcuno li chiama così -, giornalisti, opinioninteristi, original marines e talent che, non appena viene chiamato in causa il neopresidente dell’Inter, cominciano ad agitarsi per poi partire all’attacco del nemico”.

Il direttore esclude un coinvolgimento diretto di Marotta: “Dubito tuttavia che l’input giunga loro dallo stesso Marotta, il quale ha ben altri pensieri: e poi non serve nemmeno che intervenga, visto che i soldatini sono più realisti del re”.

Secondo Zazzaroni, le critiche ricevute da Conte per le sue dichiarazioni sul VAR dopo Inter-Napoli sono la prova della sua forza: “La reazione dei soldatini è il più bel complimento rivolto in queste ore ad Antonio: conferma che il suo Napoli, ricostruito in soli tre mesi, è già temutissimo da chi conta”.