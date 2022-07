Tgr Rai: “Napoli venduto per 650 milioni”, la società smentisce: il comunicato – VIDEO

Il Tgr Campania oggi parla di voci di una cessione del Napoli per 650 milioni di euro, arriva la smentita della società. Nel servizio andato in onda nell’edizione della Tgr delle 14 si fa riferimento a voci insistenti in rete, con Aurelio De Laurentiis che ha venduto il Napoli ed è pronto ad andare a vivere negli USA.

Il servizio della Tgr Campania della Rai sulla cessione del Napoli, è stato smentito dalla società azzurra. In un comunicato ufficiale la SSCN ha detto: “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso.

Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono“. Le notizie sulla cessione del Napoli sono sempre più insistenti, nonostante la smentita della società.