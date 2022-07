Kim al Napoli, l’agente: “Accordo raggiunto, partiamo per l’Italia”

Kim Min-jae è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, la conferma arriva dal suo agente. Parlando a microfoni del portale turco Fener Actual, il manager del difensore sudcoreano ha detto: “Abbiamo raggiunto un accordo con il Napoli. Se nulla va storto, questa settimana andremo al Napoli e firmeremo un contratto“. Secondo le ultime novità sull’affare Kim al Napoli guadagnerà 2,5 milioni di euro stagione. C’è chi parla di un contratto di oltre 100 pagine, in cui c’è anche una clausola d’uscita nell’estate del 2024. Dubbi anche sugli anni di contratto proposti a Kim: si parla di tre anni, ma alcuni operatori di mercato parlano invece di un contratto quinquennale per il giocatore del Fenerbahce. Dettagli che saranno approfonditi nelle prossime ore.

Kim al Napoli diventerà il sostituto di Koulibaly, raccoglierà un’eredità importante. Il Napoli ha pagato la clausola rescissoria al Fenerbahce, ma a sua volta è pronto ad inserire nel nuovo contratto di Kim una clausola da 45 milioni di euro. In ogni caso il Napoli sta portando a conclusione l’affare prima che cominci il ritiro a Castel di Sangro, consegnando così a Spalletti una squadra più completa rispetto a quella che ha disputato la prima parte di ritiro a Dimaro.

Kim va a completare il pacchetto di difensori centrali con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard. Ma in casa azzurra si continua a lavorare sul calciomercato. È di oggi la clamorosa indiscrezione di Cristiano Ronaldo al Napoli con Osimhen al Bayern Monaco. Ma ci sono anche altri fronti aperti, come quelli che portano all’arrivo di Simeone in azzurro con Petagna al Monza. Da monitorare anche la cessione di Ounas che oramai ha deciso di voler andare via. Il Napoli ha bloccato Solbakken ma lo farà arrivare solo a gennaio, anche perché deve risolvere un problema ad una spalla, prima di poter tornare in campo.