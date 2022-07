Schira: “Simeone al Napoli, ma ci vorrà tempo. Deulofeu si blocca”

Calciomercato Napoli con Giovanni Simeone che viene avvicinato al club di Aurelio De Laurentiis. L’attaccante argentino in uscita dal Verona. Secondo le ultime novità di sta concretizzando il passaggio di Petagna al Monza, portando nelle casse azzurre dai 12 ai 15 milioni di euro. Quei soldi dovranno servire per comprare Simone dal Verona. Sull’argomento è intervenuto Nicolò Schira, esperto di calciomercato, durante il programma di Luca Cerchione su 1 Station Radio: “Petagna è sempre più vicino al Monza. Il Napoli vuole Simeone ed ha l’intesa con il giocatore ma deve trovare quella con il Verona. Serviranno una quindicina di giorni per concludere l’affare“.

Schira poi su Deulofeu ha detto: “Nel mercato di fanno sempre passi avanti e passi indietro. Il Napoli ha in mano l’accordo con il giocatore ma non quello con l’Udinese“. Nelle ultime ore si è aperto anche un altro fronte, ovvero quello della collocazione tattica di Deulofeu darò che Spalletti vuole utilizzare il modulo 4-3-3. Lo spagnolo non sarebbe proprio l’ideale nel sistema di gioco del tecnico toscano. Intanto il Napoli va avanti anche per l’acquisto di Kim Min-jae, difensore che dovrà andare a sostituire Koulibaly. L’agente del giocatore ha confermato il trasferimento imminente con l’accordo già trovato col club di De Laurentiis che ha pagato la clausola rescissoria al Fenerbahce.