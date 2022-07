Sportitalia – Simeone è del Napoli, Petagna va al Monza: annunci in arrivo

Il Napoli è pronto ad annunciare Giovanni Simeone con Andrea Petagna che va al Monza. Un affare di calciomercato che era oramai vicino ad essere chiuso già da qualche giorno. Ieri anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, si era sbilanciando ammettendo la trattativa per il giocatore del Napoli. Giuntoli ha anticipato le mosse e già da qualche mese stava trattando Simeone con il Verona, giocatore argentino che nella scorsa stagione ha segnato 17 gol e che a 27 anni cerca una piazza di grande livello per esplodere in maniera definitiva.

Simeone al Napoli e Petagna al Monza: intreccio di mercato

I due affari sono strettamente legati, con Petagna che ha spinto molto per andare a giocare con maggiore continuità, così come Simeone ha atteso il Napoli perché voleva avere la possibilità di giocarsi le sue chance in Champions League. “Il Monza è a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli: gli azzurri a loro volta hanno chiuso per il sostituto, vale a dire Giovanni Simeone dal Verona. Annunci in arrivo ad ore per questo giro di punte” lo scrive Sportitalia sui propri profili social. Con Simeone al Napoli e Petagna al Monza, il club azzurro sistema il reparto offensivo, almeno per il reparto delle punte centrali. In questo momento Osimhen e Simeone sono gli attaccanti di riferimento, ma c’è chi spera ancora di vedere Dries Mertens. Non va dimenticato che anche nella corsa stagione il Napoli aveva tre attaccanti centrali, con Mertens che può essere quell’uomo che fa cambiare il modulo di Spalletti.

Il tecnico toscano vuole giocare con il 4-3-3, ma con Mertens potrebbe passare con facilità al 4-2-3-1 con il belga a giocare dietro le punte. Una possibilità in cui sperano tanti tifosi del Napoli.