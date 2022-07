Pedro: “Lazio, lo scudetto non è impossibile”

Pedro attaccante della Lazio punta al massimo ed in una intervista a Dazn dice: “Scudetto, non impossibile“. L’esterno ex Barcellona e Chelsea si è calato molto bene nel modulo di Sarri e guarda al futuro con tanto ottimismo: “Lo scorso anno abbiamo lavorato per assimilare gli schemi di Sarri. Non è stato facile, c’erano tanti giocatori nuovi, ora ripartiamo con punti di riferimento più importanti“.

Proprio per questo motivo Pedro punta in alto e dice: “Voglio vincere trofei con questa maglia, ho vinto ovunque e qui mi manca. Vincere il campionato non è una cosa così impossibile, sappiamo che è difficile perché ci sono tante squadre forti – ha dichiarato ai microfoni di Dazn – Ma dobbiamo lavorare e fare le cose fatte bene“. Il giocatore della Lazio non vuole lasciare nulla di intentato e aggiunge: “In Europa League vogliamo andare avanti il più possibile, dobbiamo dare il massimo facendo subito un ottimo girone“.