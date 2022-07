Sportmediaset – Cristiano Ronaldo al Napoli e Osimhen al Bayern: voglia di Champions

Clamorosa indiscrezione di mercato di Sportmediaset Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Bayern Monaco. Già da qualche settimana si parla di un possibile arrivo di Cr7 in maglia azzurra. Il giocatore portoghese è in rotta con il Manchester United ed inoltre vuole giocare la Champions League. Ten Hag nuovo manager degli inglesi non si opporrebbe minimamente alla cessione del giocatore che a 37 anni cerca ancora stimoli importanti per giocare ad altissimi livelli. Ad alimentare le voci di un arrivo di Ronaldo in maglia azzurra c’è la tentazione Bayern per Osimhen, dato che il club tedesco ha appena ceduto Lewandowski al Barcellona e cerca un sostituto all’altezza.

Ronaldo vuole al Champions col Napoli, Bayern su Osimhen

La notizia viene rilanciata da Claudio Raimondi di Sportmediaset che scrive:”Al momento per ora si tratta solo di una suggestione per CR7 a Napoli e non si può parlare di una vera e propria trattativa. Prima di iniziare a imbastire i primi sondaggi per il campione portoghese sarà necessario incastrare diversi tasselli e valutare la fattibilità, a livello economico, dell’operazione“. Ronaldo al Napoli e Osimhen al Bayern è un’operazione di calciomercato difficile ma non impossibile secondo Sportmediaset.

Prima di tutto il club tedesco deve investire oltre 100/110 milioni di euro per comprare Osimhen, visto che De Laurentiis non cederà per meno di quella cifra. Inoltre il Napoli dovrebbe trovare l’accordo con il portoghese che è un’azienda vivente. Il problema dei diritti d’immagine è da superare, ma si poteva fare con Dybala e si potrebbe fare anche con Cristiano Ronaldo. Resta il nodo dell’ingaggio dato che il club azzurro ha impostato un massimale a 3,5 milioni di euro. Si potrebbe fare un’eccezione, come si voleva fare per Koulibaly, per offrire a Cristiano Ronaldo 6 milioni di euro a stagione, ma sarebbero comunque ‘pochi’ nell’ottica di quanto guadagna solitamente l’attaccante di Madeira.