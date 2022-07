Il Mattino: De Laurentiis non alza muri per Osimhen, il Bayern Monaco prepara il blitz

Osimhen potrebbe essere ceduto per non meno di 100 milioni, il Bayern Monaco è in forte pressing sul nigeriano, lo rivela il Mattino.

OSIMHEN -BAYERN MONACO. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, la permanenza di Victor Osimhen a Napoli è in bilico, sul nigeriano è forte il pressing del Bayern Monaco. difronte ad un’offerta monstre De Laurentiis non alzerebbe muri:

“Potrebbe non essere finita qui la lista degli addii: Fabian, Zielinski, Politano e Osimhen sono ancora in bilico. Già anche Osimhen. Perché il nigeriano e il Bayern iniziano a flirtare in maniera preoccupante, come già raccontato. Il Napoli non ne sa ancora nulla, lo sospetta ma non ha ancora offerte sul tavolo: Giuntoli, scherzando a Carciato, ha ricordato a Victor che per meno di 100 milioni i suoi agenti meglio che non si facciano sentire. Ma intanto, qualcosa inizia a muoversi”.

Il quotidiano aggiunge: “De Laurentiis non intende alzare muri invalicabili in caso di offerta monstre. Che, al momento, non c’è. Ma il Bayern Monaco prepara il blitz. Sta nascendo un altro Napoli: idee nuove, facce nuove. Mai visto una cosa del genere nell’era De Laurentiis. Troppi rossi di bilancio nelle ultime stagioni, troppi ingaggi spropositati: il presidente taglia i costi e rinfresca la rosa. Lo ha annunciato il 30 giugno del 2021 che si sarebbe mosso così. Lo ha fatto con un anno di ritardo. Nuove basi di partenza e un solo ascoltatissimo consigliere: il solito Andrea Chiavelli. Si è iniziato a sforbiciare: Ospina, Mertens, Insigne. Non si è riusciti a fronteggiare l’assalto del Chelsea a Koulibaly. Non è una terapia d’urto, per i tifosi è una specie di trauma”.