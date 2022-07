Trevisani: “Dybala al Napoli problema clausola, la cifra che voleva mettere De Laurentiis era altissima”

Riccardo Trevisani, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di calciomercato e del Napoli. Il giornalista su Mertens ha detto: “Non capisco perché non firmi con nessuno, mi auguro perché stia aspettando il Napoli. Spero che lo faccia sarebbe una bellissima cosa. Poi magari non si trovano con le cifre, anche se non credo che Mertens chiedi davvero tanto“. Sul mancato arrivo di Dybala al Napoli, Trevisani ha detto: “Se Spalletti vuole fare il modulo 4-3-3, allora in questo modulo Dybala non c’entra proprio nulla. Nella trattativa inoltre c’era un altro problema, ovvero la clausola. Il Napoli voleva mettere una clausola rescissoria molto più alta di quella inserita dalla Roma e so per certo che De Laurentiis voleva mettere una clausola superiore a doppio di quella messa dalla Roma (20 milioni di euro ndr)“. Sempre su Dybala, Trevisani ha aggiunto: “Capisco la delusione perché è un giocatore veramente fortissimo“.

Nonostante tutto il Napoli sta andando avanti con il suo calciomercato, ha praticamente preso Ola Solbakken bloccandolo per gennaio. Sta accelerando per Kim e sempre da Radio Kiss Kiss Napoli fanno sapere che la cessione di Petagna al Monza è possibile, c’è stato anche un incontro Giuntoli-Galliani per parlare dell’affare. Questo farebbe sbloccare l’affare Simeone che ha già accettato la destinazione Napoli”.