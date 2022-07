Mourinho ha fatto saltare Dybala al Napoli, Giuntoli incontro segreto con gli agenti a Verona

Cristiano Giuntoli ha avuto un incontro segreto a Verona con gli agenti di Dyabala, Mourinho ha fatto saltare l’accordo.

DYBALA -CALCIOMERCATO NAPOLI. Questa sera alle 19 Cristiano Giuntoli parlerà in conferenza stampa, chissà se il DS confermerà l’incontro con agenti di Dybala a a Verona oppure, come fatto in passato, negherà l’interesse del Napoli per l’argentino?.

Il giornalista Mirko Calemme sul portale SerieANews.it ha rivelato il retroscena di calciomercato:

“Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, ha incontrato in gran segreto, a Verona, gli agenti di Dybala, formalizzandogli una proposta molto simile a quella giallorossa.

L’agente Fabrizio De Vecchi ha tenuto aperte fino all’ultimo entrambe le piste, lasciando a Dybala solo l’onere della scelta. Spalletti, che si è speso in elogi pubblici e privati, non è riuscito però ad essere convincente quanto Mourinho. Il portoghese ha trasmesso all’argentino la sua totale fiducia nella forza del progetto romanista. Gli ha, inoltre, illustrato le sue idee tattiche, nelle quali sarà assoluto protagonista in vari ruoli”.

Calemme aggiunge: “Il Napoli, nell’estate degli addii quattro pilastri come Ospina, Koulibaly, Mertens e Insigne, vive una fase opposta e ricca di incertezze. Sono stati, dunque proprio i dubbi sul momento azzurro e l’opera di convincimento dello Special One a far pendere la bilancia verso la Roma, che ha avuto la scaltrezza anche di esigere una risposta in tempi strettissimi.

La Joya, che ha già perso gran parte del precampionato, ha deciso così di non attendere oltre, iniziando subito la sua nuova avventura. L’Olimpico lo aspetta”.