Lazio e Mertens, come ti spezzo i cuori dei tifosi azzurri

Lazio e Mertens, questo matrimonio non si deve fare scriverebbe Manzoni. Invece pare proprio che sia imminente l’annuncio.

Anche un altro beniamino dei tifosi azzurri lascia il Napoli.

Ci ha provato Dries, ha temporeggiato, ha aspettato un segnale dalla società: ma nulla, neanche la riconoscenza per tante stagioni e tanti gol che hanno portato il club azzurro ai vertici del calcio italiano. Ha provato persino a ridursi lo stipendio, ma niente. Il mister non lo vuole e Aurelio De Laurentiis acconsente senza problemi.

Mertens sta per firmare per la Lazio di Sarri: l’annuncio sembra ormai imminente.

Nulla sarà dovuto al club azzurro che perde un’altra bandiera, dopo Lorenzo Insign, a parametro zero.

Nella capitale il belga ritroverà l’allenatore con cui ha disputato le migliori stagioni nel Napoli, quel Sarri tanto osannato dalla piazza napoletana prima di commettere l’atto impuro di andare alla Juventus indirettamente.

Ricordiamo, infatti, che il tecnico toscano non se la sentì di passare ai bianconeri subito dopo il Napoli, ma preferì un anno al Chelsea (con vittoria dell’Europa League) per poi accasarsi sotto la Mole Antonelliana.

La Lazio ha contattato Dries Mertens subito dopo il primo mancato rinnovo con gli azzurri e, su indicazione proprio di Sarri, ha aspettato con pazienza alla finestra sperando che la società azzurra si comportasse come di fatti si è comportata: malissimo e stupidamente direi. Il belga è ancora in grado di giocatore ed essere determinante in fase offensiva, certo magari non giocando tutte le competizioni, ma con un intelligente turn over, farebbe le fortune di chiunque. Sarri lo conosce bene e proprio per questo l’ha voluto a tutti i costi. Ora la pazienza sembra essere stata premiata.

Mertens si è rassegnato a dover lasciare Napoli e il Napoli, suo malgrado.

E ora tocca a lui fare un brutto scherzo alla triade ADL-Giuntoli-Spalletti: giocherà ancora in Serie A, e per di più in una diretta concorrente per il quarto posto che mai come quest’anno vedrà una vera e propria bagarre.

Nei piani di Maurizio Sarri Dries sarà la spalla di Ciro Immobile nel tridente biancoceleste. Sta per nascere una coppia da oltre 40 gol.

Si scaldino gli amanti del Fantacalcio.