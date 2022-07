Udinese-Chelsea: Deulofeu in gol – VIDEO

Udinese-Chelsea è una delle amichevoli internazionali precampionato: anche Deulofeu in gol. Il giocatore spagnolo ha accorciato le distanze dopo il 2-0 dell’Udinese, con i gol segnati da Kante e Sterling. Deulofeu ha segnato ribadendo in rete una ribattuta di Mendy su tiro di Pereyra dopo una sgroppata a centrocampo.

Deulofeu nel 3-5-2 di Sottil ha giocato seconda punta e si è messo di nuovo in mostra per il suo feeling con il gol. Per Deulofeu si è parlato molto di Napoli, ma gli azzuri non hanno mai affondato il colpo con l’Udinese. Lo spagnolo doveva essere il sostituto di Mertens, ma in questo momento per quel ruolo si parla soprattutto di Raspadori del Sassuolo. De Laurentiis ha fatto già un’offerta per l’attaccante di 22 anni, che ha meno esperienza ma in termini economici può ripagare di più in futuro rispetto a Deulofeu che ha 28 anni. Ovviamente il Napoli segue il calciatore italiano per le grandi doti tecniche e perché vede in Raspadori un giocatore con ampi margini di miglioramento.