Kepa, Zielinski, Raspadori e Petagna: le ultime sul mercato del Napoli

Kepa, Zielinski, Raspadori, Simeone e Petagna, ore calde per il mercato del Napoli. Le ultimissime notizie sulle trattative.

Ore calde per il mercato del Napoli, De Laurentiis e Giuntoli sono impegnati in alcune trattative sia in entrata che in uscita. Sul tavolo i nomi di Kepa, Zielinski, Raspadori, Simeone e Petagna, ma non solo.

Per quanto riguarda il portiere spagnolo, sarebbe Kepa la prima scelta del club partenopeo per il ruolo di estremo difensore. L’obiettivo è quello di strapparlo al Chelsea in prestito con diritto di riscatto, con almeno la metà dell’ingaggio pagato dagli inglesi. Il calciatore avrebbe espresso il suo gradimento per un’esperienza in Italia. Le prossime ore potrebbero essere decisive per gettare le basi definitive di un accordo tra le due società.

Chi, invece, potrebbe fare il percorso inverso ed approdare in Premier League è Piotr Zielinski. Napoli e West Ham potrebbero trovare un’intesa sulla base dei 35 milioni di euro per il cartellino del polacco, al quale verrebbe corrisposto dal sodalizio londinese un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. Il Napoli chiede 37 milioni di euro, oppure una base fissa di 35 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. In questo modo il Napoli vuole ricavare i soldi per poi andare a comprare Giacomo Raspadori dal Sassuolo.

In uscita c’è anche Andrea Petagna. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento del centravanti al Monza. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club lombardo, per un’operazione complessiva da circa 15 milioni di euro.

A quel punto il Napoli dovrebbe reperire sul mercato un sostituto dell’ex Spal. Per l’attacco gli azzurri sono sia sulle tracce di Raspadori che di Simeone. Il Sassuolo ha detto no alla prima proposta per l’attaccante della Nazionale. Il club azzurro martedì ha programmato un incontro con gli agenti dell’attaccante. La settimana prossima può essere decisiva per chiudere la trattativa, anche perché Raspadori ha deciso di vestire la maglia azzurra. La sua volontà in questa trattativa risulterà fondamentale. Il Napoli lo ha scelto come sostituto di Dries Mertens, anche perché può ricoprire più ruoli, sia quello di trequartista, ma anche di prima punta ed esterno all’occorrenza. Un jolly che Spalletti chiede a gran voce.

Secondo Marca in queste ore il Borussia Dortmund ha fatto sensibili passo avanti per Simeone, tanto che il club tedesco viene ritenuto quello in pole position per il giocatore argentino su cui c’è anche la Juve.

Permangono dei grossi punti interrogativi anche sul futuro di Fabian Ruiz, Meret ed Ounas: tutti e tre sono ad 11 mesi dalla scadenza del contratto che li lega al sodalizio azzurro e al momento non hanno ancora prolungato il loro vincolo.