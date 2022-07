Repubblica – Kepa al Napoli: si chiude con il Chelsea, accordo già oggi

Kepa è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, l’affare con il Chelsea si può chiudere anche oggi. Lo riferisce Repubblica. La società di Aurelio De Laurentiis in questi giorni ha lavorato molto su questa trattativa e come annunciato da Valter De Maggio, il cronoprogramma del calciomercato del Napoli prevedeva al primo posto l’acquisto di un portiere, poi ci saranno altri movimenti sia in entrata che in uscita.

Kepa al Napoli: accordo col giocatore

Il Napoli ha incassato la volontà del portiere spagnolo di vestire la maglia azzurra per rilanciarsi. In questo modo è stato accontentato Spalletti che voleva due portieri di grande livello ed avrebbe tenuto più che volentieri Ospina. Secondo Repubblica il Napoli ora lavora col Chelsea per definire gli ultimi dettagli per l’arrivo di Kepa in Italia. Ma l’accordo è in fase avanzata con il Chelsea pronto a pagare il 70% dell’ingaggio del giocatore. Si parla addirittura di una chiusura dell’affare in giornata. In ogni caso la settimana prossima sarà ricca di appuntamenti dato che oltre a Kepa, va definito anche l’ingaggio di Simeone, la cessione di Petagna, di Ounas e Zielinski e la trattativa per Raspadori dal Sassuolo.

Inoltre con l’arrivo di Kepa al Napoli bisogna capire anche fine farà Meret. Il portiere voleva avere garanzie per un posto da titolare, ma difficilmente Kepa avrebbe accettato il Napoli se non avesse ‘assicurato’ il posto. Quelli di Kepa e Meret sono vicende molto simili e c’è chi, come Umberto Chiariello, critica la scelta di puntare sullo spagnolo.