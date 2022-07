Chiariello: “Napoli prende il Meret inglese, Kepa ha fatto disastri”

Il Napoli sta per prendere Kepa Arrizabalaga dal Chelsea, prenderà il posto di Alex Meret. Almeno questa è la sensazione in questo momento, dato che difficilmente il portiere spagnolo si muoverebbe da Londra per andarsi a giocare il posto con Meret in Italia. Secondo le ultime notizie di calciomercato l’accordo tra il Napoli ed il Cheslea per Kepa è totale, con il club inglese disposto a pagare gran parte dei 9 milioni di euro di ingaggio percepiti dal portiere. Sull’arrivo di Kepa in azzurro si registra più di una perplessità del giornalista Umberto Chiariello che su twitter scrive: “Il Napoli sta per sostituire il Meret italiano con il Meret “inglese”, pure un punto peggio“.

Poi precisa: “Un punto peggio: non mi riferisco al valore ma ai disastri che Kepa ha fatto al Chelsea nettamente maggiori di quelli fatti da Meret al Napoli. Sono inconfutabili, sono fatti.

Ciò non toglie che potenzialmente è ancora un gran portiere che può tornare quello fenomenale di Bilbao“. Secondo Chiariello il Napoli sta prendendo un portiere che rappresenta comunque una incognita e non una certezza come potrebbe essere Keylor Navas, che fino alla scorsa stagione giocava addirittura al posto di Donnarumma al Psg. Una perplessità che in tanti stanno esprimendo in questo momento, anche se molti sono entusiasmati dall’arrivo di Kepa che ha fatto vedere di avere enormi potenzialità, così come lo aveva fatto vedere anche Meret.