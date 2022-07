Scotto: “Il Sassuolo rifiuta l’offerta del Napoli, ora tocca a Raspadori”

“Il Sassuolo ha rifiutato l’offerta del Napoli per Giacomo Raspadori” lo riferisce il giornalista Giovanni Scotto. Gli azzurri vogliono chiudere con l’attaccante neroverde nel più breve tempo possibile, anche perché tra il Napoli e Raspadori c’è accordo totale. Quello che manca è l’intesa tra le due società, anche perché l’amministratore delegato Carnevali non vorrebbe vendere il giocatore dopo la cessione di Scamacca al West Ham.

Raspadori al Napoli: bisogna alzare l’offerta

“Il Sassuolo dice no all’offerta del Napoli di 25 milioni per Raspadori e ha dichiarato il calciatore incedibile. Il club azzurro insiste, martedì incontro con gli agenti dell’attaccante. L’attaccante deve puntare i piedi e chiedere la cessione. De Laurentiis può offrire 30 milioni di euro” questo è quanto scrive il giornalista Giovanni Scotto su twitter. Il Napoli può alzare l’offerta per il giocatore, arrivando ai 30 milioni di euro che chiede il Sassuolo. La settimana prossima può essere decisiva per chiudere la trattativa, anche perché Raspadori ha deciso di vestire la maglia azzurra. La sua volontà in questa trattativa risulterà fondamentale. Il Napoli lo ha scelto come sostituto di Dries Mertens, anche perché può ricoprire più ruoli, sia quello di trequartista, ma anche di prima punta ed esterno all’occorrenza. Un jolly che Spalletti chiede a gran voce.