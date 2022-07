Il Real Madrid ‘palleggia’ la Juve: Ancelotti alla Sarri – VIDEO

La Juventus perde 2-0 contro i campioni d’Europa deal Real Madrid, gol di Benzema e Asensio. I bianconeri dopo il pareggio con il Barcellona perdono nettamente con la squadra di Carlo Ancelotti apparsa in una forma nettamente migliore rispetto a quella dei bianconeri.

Davanti ad uno stadio tutto esaurito al Rose Bowl di Pasadena va in scena la sfida Real Madrid-Juventus. Una gara che gli uomini di Ancelotti hanno vinto meritatamente, dimostrando di aver già chiare le idee per la prossima stagione. Il Real Madrid vuole sempre dominare e lo fa anche nelle amichevoli, che magari contano poco ma che lanciano comunque dei segnali importanti per la stagione che sta per cominciare. La Juve in difesa, senza Bremer titolare, balla e non poco ma in generale è la tenuta fisica dei bianconeri che non convince. Si vede anche verso la fine della partita, quando il Real Madrid esce dalla difesa con un lungo possesso palla di oltre un minuto, riuscendo sempre ad anticipare le mosse dei giocatori avversari che non trovano mai la forza per chiudere. Una manovra alla Sarri ai tempi del Napoli, che ha fatto scattare anche gli “olè” del pubblico presente, a sottolineare la pregiata manovra del Real Madrid di Ancelotti.