Rai – Zielinski al West Ham il Napoli lo vuole cedere, poi un grande colpo

La cessione di Piotr Zielinski al West Ham è ancora possibile, il Napoli vuole almeno 35 milioni di euro più bonus per il polacco. Secondo Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai si va avanti nella trattativa che porta Zielinski in Premier League. Al momento non si è ancora arrivato ad una chiusura, anche perché il club di Aurelio De Laurentiis continua a chiedere molto per vendere il cartellino del centrocampista polacco.

Il Napoli chiede 37 milioni di euro, oppure una base fissa di 35 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. In questo modo il Napoli vuole ricavare i soldi per poi andare a comprare Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Secondo Ciro Venerato è questo il sogno della società di Aurelio De Laurentiis, che però deve sostituire pure Mertens ed inoltre in queste ore vede Simeone avvicinarsi al Borussia Dortmund. Ovviamente Raspadori non può giocare a centrocampo, quindi se va via il polacco bisogna prendere uno nella sua posizione. Visto che i soldi di Zielinski possono essere spesi per Raspadori allora ci sarebbe l’occasione di Lo Celso in prestito dal Tottenham. Insomma vari incastri che il Napoli deve provare a fare quadrare entro breve tempo, anche perché tra poco si comincia a giocare.