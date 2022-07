Marca – Borussia in pole per Simeone, poi c’è la Juve. Napoli beffato?

Giovanni Simeone può andare al Borussia Dortmund. Secondo quanto fa sapere Marca, il club tedesco è vicino all’acquisto del giocatore dal Verona. Sembra veramente un fulmine a ciel sereno quello che arriva dalla Spagna. Il Napoli viene dato da giorni in totale controllo di Simeone. L’affare è legato a doppio filo alla cessione di Petagna al Monza, annunciata da tempo con tanto di cena d’addio del giocatore, ma ancora non formalizzata.

Secondo Marca in queste ore il Borussia Dortmund ha fatto sensibili passo avanti per Simeone, tanto che il club tedesco viene ritenuto quello in pole position per il giocatore argentino su cui c’è anche la Juve. “Il Borussia era già alla ricerca di un attaccante sul mercato, ma l’incidente di Haller (colpito da un tumore ai testicoli) ha reso urgente l’acquisto di una punta. E il figlio del Cholo è il prescelto. Giovedì prossimo, infatti, il club tedesco si recherà in Italia per cercare di finalizzare l’acquisto dell’attaccante, anticipando così gli altri club interessati. Fra i quali anche Siviglia e Napoli. Ma tutte le altre opzioni stanno per sfumare, vista la determinazione del Borussia Dortmund di completare l’operazione il prima possibile” scrive Marca.