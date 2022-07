Napoli-Maiorca: formazioni ufficiali, Zielinski e Kim titolari. Out Olivera. Dove vederla in tv

Napoli-Maiorca è la seconda amichevole internazionale della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Nella formazione ufficiale del Napoli c’è Zielinski titolare, il polacco è al centro di molte voci di mercato, con il West Ham seriamente intenzionato a prendere il giocatore. Nel trio di centrocampo c’è anche Fabian Ruiz, anche lui al centro di molte voci di mercato, con un rinnovo che non decolla, nonostante un incontro con gli agenti avvenuto da poco. Farà il suo esordio da titolare nella difesa del Napoli anche il nuovo acquisto Kim Min-jae, che giocherà al fianco di Rrahmani. Come comunicato dal Napoli, Mathias Olivera non prenderà parte alla partita per una forte emicrania.

Amichevole Napoli-Maiorca: le formazioni ufficiali

: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Anguissa, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas, Petagna. Maiorca: Rajkovic, Copete, Grenier, Abdon, Baba, Rodriguez, Maffeo, Costa, Raillo, Rodriguez, Gaya. Allenatore: Aguirre. A disposizione: Roman, Joan, Cufrè, Muriqi, Sanchez, Junior, Battaglia, Lee, Gonzalez, Valjent, Frau, Llabres.

Napoli: dove vedere la partita col Maiorca

La sfida amichevole a Castle di Sangro tra Napoli e Maiorca prenderà il via alle ore 20.30. Si potrà vedere in pay per view sul canale facebook del Napoli, ma anche attraverso Sky, sempre a pagamento. La sfida sarà visibile in streaming anche sulla piattaforma Sky Go. La partita sarà completamente prodotta dalla SSCN, che fornirà le immagini a Sky sia della partita, sia del post partita, con interviste ai tesserati del club azzurro. Una nuova iniziativa della società di Aurelio De Laurentiis sul fronte della comunicazione.