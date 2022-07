“Forza Napoli sempre” Kim saluta tutti in italiano

Kim nuovo difensore del Napoli ha voluto salutare tutti in italiano in conferenza stampa con un “Forza Napoli sempre“. Il difensore sudcoreano ha parlato alla stampa e si è presentato ai tifosi, ha fatto sapere di voler dare il massimo e non ha voluto paragoni con Koulibaly: “Sostituirlo è impossibile“. Kim si dimostra estremamente concreto anche nelle risposte, sereno e con un pizzico di emozione, ma con una semplicità disarmante.

Pochi giri di parole, solo schiettezza, qualcosa a cui in Europa forse non si è più abituati. Molto probabilmente Kim sarà lanciato in campo da Spalletti nella prossima amichevole con il Maiorca che si gioca domenica 31 luglio alle ore 20.30 allo stadio Patini di Castel di Sangro. Resta comunque molto bello ed apprezzato lo ‘sforzo’ di Kim di salutare tutti in italiano con un “grazie e forza Napoli sempre” che ha suscitato l’appaluso dei giornalisti presenti. Il giocatore sembra volersi ambientare subito nel mondo Napoli ed in generale in Italia. Lo dimostra anche il video in cui balla e canta sulle note di Gangnam Style di Psy che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.