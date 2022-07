Spettacolo Kim: balla e canta con Gangnam style – VIDEO

Kim Min-jae balla e canta sulle note di Gangnam Style all’interno del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Arriva il battesimo del karaoke anche per il sudcoreano che non poteva scegliere altra canzone, allegra, divertente ed una delle più ascoltate in tutto il mondo. Il video viene postato sui social dalla società azzurro, ma anche retwittato da Aurelio De Laurentiis durante la tarda serata. Gli azzurri si sono trovati a cena dopo l’amichevole tra Napoli e Adana terminata in pareggio. Un momento di convivialità in cui è scoppiata anche l’allegria grazie al nuovo difensore del Napoli.

Kim ballerino con Gangnam Style

Bellissima e simpatica la performance di Kim che utilizza la bottiglia d’acqua come un microfono e si esibisce davanti ai nuovi compagni di squadra. Il giocatore non è sceso in campo ieri contro l’Adana, perché aveva svolto solo un allenamento, ma sicuramente per le prossime amichevoli a Castel di Sangro ci sarà spazio per lui. Ma Kim sulle note di Gangman Style di Psy si è divertito ed ha dimostrato di volersi integrare immediatamente nel nuovo gruppo. Un legame forte quello che c’è nello spogliatoio dei partenopei, come dimostrato anche da Anguissa che aveva parlato di “famiglia” dopo la lite tra Spalletti e Osimhen, terminata dopo poco proprio grazie al buon rapporto che c’è tra tutti. Proprio Spalletti ha parlato molto bene di Kim, sia come giocatore ma anche come uomo. Un fattore non secondario in un gruppo coeso come quello azzurro.

Dopo aver visto l’esibizione di Kim, i tifosi sono curiosi di vederlo in campo. Il sudcoreano sarà protagonista degli allenamenti e amichevoli a Dimaro insieme ai compagni, tappe di preparazione per arrivare alla partita del 15 agosto tra Verona e Napoli. Partita che sarà regolarmente giocata nonostante il caldo intenso, come hanno fatto sapere ieri i vertici del calcio italiano.